'Mijn dochter kreeg therapie, nadat ons huis verzakte'

"Dit wens je niemand toe", zegt Rick Ridder. "En dit hoop ik ook niet nog een keer mee te maken." Hij zit op z'n knieën bakstenen weg te tikken in zijn nieuwe woning. Ridder wil een kookeiland in de nieuwe keuken en dus moet er ruimte komen. "We kunnen binnen een jaar weer verder met ons leven", zegt hij met een glimlach.De familie kwam in augustus terug van vakantie toen Rick de scheuren in zijn huis opmerkte. In een paar weken tijd waren ze aanzienlijk gegroeid. "Ik hield mijn tegels, muren en het plafond al een tijd in de gaten", zegt Ridder. Om precies te zijn: sinds de start van de rioolwerkzaamheden in zijn straat.Dat maakte dat hij in 2017 de gemeente al waarschuwde. Sinds er grondwater werd weggepompt om het riool te vernieuwen, ontstonden scheuren in de muren en het plafond. Uit onderzoek van Prosperus bleek dat de scheuren niet door de rioolwerkzaamheden waren ontstaan.In de zomer van 2018 waren de scheuren dusdanig toegenomen, dat de familie door een kier in het raamkozijn naar buiten kon kijken. Ridder belde de gemeente en binnen twee weken werd zijn woning en de woning van zijn overbuurman onbewoonbaar verklaard."Mijn vrouw heeft sindsdien veel slapeloze nachten gehad", zegt Ridder. "En mijn tienjarige dochter liep een trauma op." Haar voormalige slaapkamer ligt aan de kant waar de woning het ergst verzakte. "Mijn dochter kreeg EMDR-therapie en nu kan ze er weer over praten. Eerder kon ze dat niet. Het is nu ook niet meer erg als we langs ons oude huis rijden. Dat is goed."Zelf maakte Ridder zich niet zo veel zorgen. "We zijn altijd positief gebleven en overlegden alles met de gemeente. De schade is al aangericht. Dan moet je zorgen dat je verder komt."Het gezin kreeg vorige maand een schadevergoeding van de gemeente Noordenveld en kan met dat bedrag opnieuw beginnen. Ze wonen straks twee straten van hun voormalige woning. Bang dat ook dit huis gaat verzakken, is Ridder niet: "De grond is gestabiliseerd en het riool is al vervangen."Dat hij nu weer moet verbouwen, terwijl hij net klaar was met klussen aan zijn oude huis, vindt Ridder wel zuur. Maar hij is vooral blij dat zijn gezin weer verder kan. En dat zijn dochter weer in de buurt woont van haar beste vriendinnetje. "We moeten nog een klein beetje werk verrichten", grapt Ridder terwijl hij in de rotzooi zit. "Maar ook dat gaat lukken."