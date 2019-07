Nederlands team Children pakt goud op EK in Veeningen

De Europese titel voor Children is voor Nederland uniek, want nooit eerder lukte het ons land om met de jongste groep ruiters de titel binnen te halen. Veeningen had daarmee de primeur.Emma Bocken (Weert), Thijmen Vos (Wierden), Jorinde Dolfijn (Buitenpost) en Finn Boerekamp (Someren Heide) hielden tot het laatste moment het hoofd koel. Finn Boerekamp had de zware taak zijn laatste rit zonder fouten te voltooien. Hij rondde feilloos zijn rit af en haalde het goud voor Nederland definitief binnen.De Duitse ploeg, met Tiara Bleicher, Tessa Leni Thillmann, Romy Rosalie Tietje en Mikka Roth, hadden de pech dat hun derde rijder, Romy Rosalie Tietje, in haar rit twee balken afwierp en daarmee was het voor het team voorbij. De vierde ruiter hoefde niet meer te starten, want Nederland was op dat moment al onbereikbaar geworden.De Engelse ploeg met Tabitha Kyle, Amelie Gachaud, Cloe Lemieux en Aimee Jane Jones kwam niet in aanmerking voor de barrage en en pakte brons.De Nederlandse bondscoach Edwin Hoogenraat was enorm te spreken over de prestatie van zijn pupillen. "Hier en daar valt wel eens een balk, maar ik weet en zie dat deze jonge ruiters allemaal met paardrijden bezig zijn. Het zijn stuk voor stuk goede ruiters."