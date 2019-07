Stelling: Ik neem boodschappen mee als ik op vakantie ga

Chorizo, pastrami en Brabantse worstenbroodjes zijn lekker, maar kunnen Drenten hun eigen droge worst missen? Die koop je niet aan de Costa del Sol of bij het Gardameer. En wat je wel koopt in buitenlandse supermarkten is ook nog eens duurder. Volgens het CBS betaal je in veel populaire vakantielanden meer voor voedsel dan in Nederland.Wie boodschappen doet in Duitsland, Italië, België en Frankrijk is duurder uit. In Portugal en Spanje betaal je wel minder, het goedkoopst ben je in Europa uit in Noord-Macedonië.In de Scandinavische landen en Luxemburg betaal je veel in de supermarkt, maar Zwitserland spant de kroon. Daar liggen de prijzen bijna 64 procent boven het EU-gemiddelde. Dan rijst de vraag: boodschappen doen op vakantie of lekker zelf boodschappen meenemen?