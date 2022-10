Nikita knokt in Amerika voor herstel na loodzware nekoperatie

Nikitia is geboren met een bindweefsel-afwijking (EDS) en vastzittend ruggenmerg onderin haar rug (TCS). In Amerika is nu geconstateerd dat er ook een ader in haar bekken klem zit. Daar zal binnenkort tijdens een extra operatie een stent in geplaatst worden. De familie hoopt dat dit de belangrijkste oorzaak van haar maag- en darmproblemen is.