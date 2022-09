Druk bij aanmeldcentrum Ter Apel, mogelijk onvoldoende slaapplek

Het is vanavond druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Onduidelijk is of iedereen een slaapplek heeft voor aankomende nacht.

Volgens RTV Noord verbleven rond 20.30 uur ongeveer tweehonderd mensen bij het aanmeldcentrum. Later in de avond nam dat aantal niet veel af, terwijl de temperatuur wel onder het kwik van tien graden zakte.

Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat rond 23:00 uur weten dat het onduidelijk is of iedereen een slaapplek krijgt. "We werken op dit moment hard om iedereen een plek te kunnen geven. Dit kan de hele avond duren. Morgenochtend kunnen we een beeld geven van hoe de inspanningen hebben uitgepakt."

Mogelijk worden mensen nog overgebracht naar noodopvang in Zuidbroek en Stadskanaal.

Crisisopvang-locaties

Vorige week werd bekend dat de Eurohal in het Groningse Zuidbroek een noodopvang wordt voor maximaal vijfhonderd mensen. De locatie blijft een halfjaar in gebruik, dat kan met maximaal een halfjaar worden verlengd. Sinds enige tijd is ook in het Groningse Zoutkamp een tijdelijke 'wachtkamer' waar mensen een paar dagen kunnen verblijven totdat hun asielaanvraag wordt geregistreerd.