Wethouder Slomp: Hoogeveen kan niet zonder extra ambulance

De spoedeisende hulp in Hoogeveen wordt per 1 april volgend jaar omgebogen naar een basisspoedpost. Alleen in Assen en Emmen zal de spoedeisende hulp aanblijven.Omdat meer patiënten naar onder andere Emmen en Assen moeten worden vervoerd, zijn ook meer ambulances nodig. Hoogeveen krijgt daarom één extra ambulance. Maar die zou pas eind 2020 komen, een half jaar na de ombuiging van de spoedeisende hulp.Volgens Slomp is het noodzakelijk dat het ambulancevervoer geregeld is, maar hij is niet bang dat het niet geregeld wordt. "Juist omdat het nu bekend is gemaakt, kan de ambulancezorg zich daarop richten en zorgen dat de ambulancezorg gegarandeerd wordt.""Treant heeft tot nu toe gedaan wat ze hebben gezegd", gaat Slomp verder. "Ik zal scherp kijken of dat ook in de toekomst gebeurt en we houden de vinger aan de pols. Zonder extra ambulance kan het niet. Er móet goed ambulancevervoer zijn."