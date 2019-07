Even naar buiten: tekenen met Rowan Louise

Even naar buiten: fotograferen met Arjen Siepelinga

"Ik vind de Drentse natuur zo mooi, de dieren die er leven, het water van de Drentsche Aa. Thuis in de serre, aan de tekentafel onder de boom, maak ik er tekeningen van. Vooral van insecten.""Dat vind ik leuk, ik kom ze in het echt tegen en ze zijn zo dichtbij. Zoals het lieveheersbeestje. Door het luizenprobleem in onze tuin op te lossen, heb ik zelf geprobeerd lieveheersbeestjes te kweken, ik had de eitjes toevallig gevonden en deed ze in een bakje. Zo ben ik vaak wel bezig met dieren en planten.""Ik heb eens een tekening verkocht. Ik wilde heel graag met een paard een buitenrit maken op Ameland, maar dat is best duur. Door een tekening van een penseelkever te verkopen heb ik die rit kunnen maken! Ik ben net geslaagd voor het vmbo, volgend jaar ga ik laboratoriumtechniek doen. Iets heel anders dus, maar naast school blijf ik altijd tekenen.""Ik ga vaak mee met mijn moeder om wildcamera's uit te lezen. Het mooiste plekje van Drenthe vind ik de bocht in het water van de Drentsche Aa bij Oudemolen. Door het water slijt de bocht steeds verder uit. Het is er sprookjesachtig, je kan er even de wereld om je heen vergeten. Ik hoop dat dat zo blijft!"