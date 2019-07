OM eist in hoger beroep vijf jaar cel voor steekpartij feesttent Valthe

De Winschoter kreeg door de rechtbank in Assen twee jaar cel opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het OM had ook toen al vijf jaar cel geëist. Het OM ging tegen het vonnis in hoger beroep, omdat het verschil tussen de eis en het vonnis te groot was.Het slachtoffer werd in zijn been geraakt en hij liep een slagaderlijke bloeding op. Ook raakte de Winschoter het slachtoffer in het gezicht. De man uit Nieuw-Weerdinge loopt sindsdien rond met een groot litteken over de lengte van het gezicht.De Winschoter was die avond al eerder uit de feesttent gezet, omdat hij iemand met een mes bedreigde. Hij had niet alleen een mes, maar ook een boksbeugel op zak. Hij had die avond flink gedronken. De herinneringen aan die avond waren voor hem vaag.De rechtbank vond destijds de eis te hoog. De rechter zag liever dat de verdachte ook werd behandeld aan zijn verslavingsproblemen en stoornissen. Om die reden werd de man een deels voorwaardelijke straf opgelegd.