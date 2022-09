Voor eerst dit najaar grondvorst gemeten

Voor het eerst dit najaar is er grondvorst gemeten in Nederland. Op meetpunt Eelde daalde de temperatuur aan de grond in de nacht van dinsdag op woensdag naar -1,8 graden. Ook in Wijster voor het licht: -0,3 graden.

Volgens RTV Drenthe-weerman is het bij andere weerwaarnemers op klomphoogte (tien centimeter) boven het vriespunt gebleven. "En op waarnemingshoogte in de hut, op anderhalve meter, had niemand vorst."

Het kon zo afkoelen door brede opklaringen. Officieel komt de eerste grondvorst na de zomer op 20 september te staan, vanwege het tijdstip waarop het kwik op meetpunt Eelde in de nacht van dinsdag op woensdag voor het eerst onder het vriespunt dook. Gemiddeld komt het op 28 september voor het eerst tot grondvorst na de zomer. Vorig jaar gebeurde dat op 21 september.