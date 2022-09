Wat vind jij: Het uitjoelen van het koningshuis is respectloos

In Den Haag en daarbuiten is zowel afkeurend als instemmend gereageerd op de demonstranten die gisteren op Prinsjesdag in Den Haag protesteerden. Vooral de aanwezige leden van het Koninklijk Huis en premier Mark Rutte moesten het verbaal ontgelden.

Zowel tijdens de balkonscène op Paleis Noordeinde als tijdens de rijtoer van de koninklijke koets zwaaiden mensen in het publiek met omgekeerde vlaggen. Ook klonk er boegeroep, bliezen mensen op fluitjes en werd leuzen als landverraders gescandeerd. Toen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia, prins Constantijn en prinses Laurentien op het balkon naar het publiek zwaaiden, waren de afkeurende reacties duidelijk te horen.

Voorzitter Pieter Verhoeven van de Oranjebond, de club van Oranjeverenigingen, begrijpt de polarisatie in de maatschappij en de behoefte van mensen om zich afkeurend te uiten over het gevoerde beleid in Den Haag. "De koning is op Prinsjesdag het symbool van de regering. Het valt te begrijpen dat de onvrede vandaag op hem is gericht".

Met de manier waarop dat gebeurt is hij het in grote lijnen niet eens. "We leven in een vrij land, demonstreren mag, maar als ik zie dat mensen hun middelvinger opsteken naar de koning vind ik dat heel ongepast," aldus Verhoeven die ook burgemeester van Gouda is. Toch pleit Verhoeven ervoor dat mensen zich kritisch moeten kunnen blijven uiten. "Het is aan Den Haag om de onvrede die leeft in de maatschappij weg te nemen."

