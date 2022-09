Wolven hebben dit jaar in Drenthe 157 schapen, een koe en een kalf aangevallen

Voor zover bekend zijn dit jaar 159 dieren in Drenthe aangevallen door een wolf, waarvan 157 schapen. De andere twee zijn een koe en een kalf van een Schotse hooglander. Dat blijkt uit data van Bij12, die vandaag een nieuw rapport over de wolf heeft uitgebracht. Hierbij gaat het om cijfers tot en met 31 juli van dit jaar.

In totaal zijn er 37 wolvenaanvallen geweest in Drenthe, waarbij per aanval meerdere dieren gedood kunnen zijn.

Meeste aanvallen in Westerveld

Bij12 voert de schaderegeling uit voor de provincies. De instantie heeft nu bij alle vermoedelijke wolvenaanvallen tot en met 31 juli onderzocht of het daadwerkelijk om een wolf gaat. Tot en met 30 april waren er al negentien wolvenaanvallen bevestigd door Bij12.

Daar zijn in mei, juni en juli zestien aanvallen bijgekomen. Er waren totaal 21 meldingen van wolvenaanvallen, maar na dna-analyse blijken vijf aanvallen niet door een wolf gedaan. Van drie meldingen is niet bekend welk dier achter de aanvallen zit. Bij één aanval ging het om een vos en bij een andere aanval bleek het om een hond te gaan.

Als je kijkt naar het hele jaar, dan waren de meeste aanvallen in de gemeente Westerveld, namelijk achttien aanvallen, waarbij 67 dieren zijn gedood. Vooral in Vledder (zes aanvallen) en Doldersum (vijf keer) zijn meerdere dieren aangevallen.

Bijna alle meldingen gaan om schapen

Bij de zestien aanvallen in Drenthe van mei tot en met juli zijn 72 dieren gedood, waarvan 71 schapen. De uitzondering is een koe, bij Nooitgedacht.

De meeste meldingen van wolvenaanvallen in deze periode komen uit de gemeente Westerveld. Daar komen zeven van de zestien meldingen vandaan. In totaal waren 31 schapen het slachtoffer van aanvallen van wolven in Westerveld.

De gemeente Westerveld schreef al in een brief aan de provincie dat de vele aanvallen tot onrust, verdriet en woede leidden bij de houders van dieren in de gemeente. De provincie houdt samen met de gemeente op 3 oktober een bijeenkomst over de onrust die dit veroorzaakt bij inwoners van de gemeente.

In de grensregio Drenthe en Friesland zijn deze zomer wolvenwelpen geboren. Het gaat om in ieder geval drie welpen.

Onbekende wolven

Dit wolvenpaar met welpen is echter niet alleen in de omgeving. Er zijn nog zeker vier andere wolven die schapen hebben aangevallen in Drenthe. Zo zijn in de omgeving van Nieuw-Balinge twee aanvallen geweest van een onbekende jonge mannelijke wolf. En op basis van dna zijn ook zwervende wolven geconstateerd rond Doldersum, Emmen en Midden-Drenthe.

Bij12 heeft tot nu toe dus gekeken naar de meldingen tot en met 31 juli. Vanaf 1 augustus zijn er inmiddels 45 meldingen gedaan van mogelijke wolvenaanvallen. Tien van deze meldingen komen uit Dwingeloo. In totaal gaat het om 81 dieren die gewond of overleden zijn geraakt bij de 45 aanvallen. Hiervan is nog niet vastgesteld of het daadwerkelijk om een wolf gaat.