Reizigersorganisaties: Schaf de hubtaxi maar af

De hubtaxi is geen openbaar vervoer maar Publiek Vervoer. Het OV-bureau is wel deelnemer en medefinancier van Publiek Vervoer, een samenwerkingsverband van alle Drentse en Groningse gemeenten. Publiek Vervoer verzorgt de hubtaxi's, WMO-vervoer, kleine stadsbussen, leerlingenvervoer en buurtbussen. De uitvoering van dit kleinschalige en vaak vraagafhankelijke vervoer wordt gedaan tot taxibedrijven of vrijwilligers.

Deze organisaties willen het liefst de hubtaxi afschaffen en de LijnBelBus weer terug. De kwaliteit van de hubtaxi is wel goed en het personeel is behulpzaam, maar de nieuwe vervoersvorm is niet te vinden voor de gebruiker.De hubtaxi is bedoeld om van je huis naar een bushalte, treinstation of OV-knooppunt te komen als er in jouw omgeving geen OV beschikbaar is. Ook kan de hubtaxi je van deur tot deur brengen. Deze manier van reizen is de opvolger van de afgeschafte Regiotaxi en de LijnBelBussen die in een vaste dienstregeling reden en die je vooraf moest bestellen.Het OV-bureau Groningen Drenthe vindt de hubtaxi wel een prima opvolger, maar de reizigersorganisaties willen er zo snel mogelijk weer vanaf. De grootste kritiek: de hubtaxi is onvindbaar bij 9292.De nieuwe app van Qbuzz en het OV-bureau zal eind dit jaar werken in Zuidoost- en Zuidwest-Drenthe, in 2020 volgt de rest van Drenthe en Groningen. Op termijn kun je in die nieuwe app niet alleen reserveren maar ook betalen. En daarmee is ook weer een ander probleem opgelost, want in de hubtaxi is de OV-chipkaart niet geldig.Maar Rover en het OV-Consumentenplatform hebben nog meer kritiek op de vindbaarheid van de hubtaxi. Er is alleen een website met zes verschillende telefoonnummers. Op de hubs (de OV-knooppunten) is geen informatie over de hubtaxi te vinden.En dan is er nog kritiek van de reizigersorganisaties op de wachttijden en de betrouwbaarheid van de hubtaxi. Maar daar is het OV-bureau het niet mee eens, vertelt Will Gerbers van ROVER en OV-Consumentenplatform Drenthe.Ook de kosten voor de hubtaxi vinden het OV-Consumentenplatform en reizigersorganisatie Rover te hoog. Het OV-bureau Groningen Drenthe is het daar niet mee eens. Je wordt als reiziger voor de deur afgezet of opgehaald of zelfs beide. Deze service geeft het openbaar vervoer niet, zegt het OV-bureau.De conclusie van het OV-Consumentenplatform: vervang de hubtaxi voor de LijnBelBussen die er vroeger reden.