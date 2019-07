Chinese kwal duikt op in Drentse zwemplas

"Het is redelijk bijzonder", zegt ecoloog Mathijs Jansen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. "Ze zijn ook wel eens aangetroffen in De Wieden, maar je ziet deze kwallen niet zomaar in Drenthe."De gefilmde kwal is klein, ongeveer een centimeter. Jansen: "De hoed van deze kwal wordt maximaal drie centimeter groot. Ze hebben net als andere kwallen tentakels met netelcellen, maar die zijn zo klein dat ze niet door de huid van een mens kunnen.""De zoetwaterkwal leeft als poliep op de bodem. Als het warm genoeg is komt hij los en zweeft hij als kwal vrij door het water. Daarom is het ook bijzonder dat de kwal in Engelgaarde is gezien. Daar is het heel diep, en dus kouder. Waarschijnlijk blijft de kou onderin en is de temperatuurlaag bovenin warm genoeg.""De zoetwaterkwal is eigenlijk een exoot. Van oorsprong komt hij uit China, een onzichtbaar beestje die weinig kwaad doet", aldus Jansen.