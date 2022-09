Klinkenberg Gees wordt archeologisch beleefpunt: 'Plek ademt magie'

In zes gemeenten is al een beleefpunt te vinden: Veenweg van de Slokkert (in Noordenveld), Archeologie van Rolde (in Aa & Hunze), Mesolithische jachtkampjes in de Mandelanden (in Borger-Odoorn), De vroegste bewoners van Assen, IJzertijd huisplattegrond in Ruinen (in De Wolden) en De karrensporen in het Doldersummerveld (in Westerveld).