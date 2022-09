Bestuursvoorzitter IMG vertrekt: 'Meer tijd besteden aan familie'

Sinds februari 2019 was hij voorzitter van het IMG. De 72-jarige Kortmann heeft zelf aangegeven zijn contract niet te willen verlengen. "Werken voor de door gaswinning gedupeerde Groningers en Drenten doe ik met hart en ziel. Het is juist daarom ook bijzonder intensief. Het vraagt zeven dagen per week je volle aandacht. Niet alleen ik, maar ook mijn echtgenote is toe aan iets rustiger vaarwater en wat meer tijd voor elkaar en voor onze kinderen en kleinkinderen."