Veroordeelde supermarktovervaller verdacht van ontvoering en beroving

De 31-jarige man uit Emmen, die in 2014 voor een reeks overvallen op supermarkten en een casino door de Hoge Raad werd veroordeeld tot 11,5 jaar cel, zit opnieuw vast. De man wordt ervan verdacht dat hij eind januari in Emmen een vrouw heeft ontvoerd en beroofd. De rechtbank in Assen verlengde woensdag zijn voorarrest met drie maanden.

De vrouw stapte begin februari naar de politie en vertelde dat zij een hachelijk avontuur had beleefd met deze Emmenaar. Ze leerde hem via een website kennen en sprak met hem af. Ze vertelde bij de politie dat ze direct werd opgetild toen ze de auto uitstapte. Haar ogen werden bedekt en ze kreeg tape op haar mond geplakt. Volgens de vrouw werd ze op de achterbank van haar eigen auto gezet en haar autosleutels afgepakt.

Geld uit haar woning

Ze verklaarde dat er nog een persoon in haar auto zat en dat de verdachte achter het stuur zat. Ze werd bedreigd en moest haar adres opgeven. Ze vertelde dat ze werd gedwongen geld uit haar woning te pakken. De Emmenaar ontkent de ontvoering en de afpersing. Hij verscheen niet op zitting. Volgens zijn advocaat rammelt de aangifte van de vrouw en is zij meermalen door de politie met haar leugens geconfronteerd.

De vrouw werkt in de prostitutie, zei de raadsvrouw. De 31-jarige Emmenaar werd in 2012, samen met zijn broer en een aantal Emmenaren, opgepakt voor overvallen op supermarkten in onder meer Dwingeloo, Roden, Schoonebeek en een casino in Ter Apel. De politie zag in Sleen de mannen in de struiken liggen, klaar om daar een supermarkt te overvallen.

Alibi