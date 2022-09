Kringloopwinkel Veenoord weer open na brand: 'Vol goede moed verder'

Kringloopwinkel Het Tweespan in Veenoord is weer open na de brand van vorige week. Buiten op het terrein brak er brand uit, die schade veroorzaakte aan de gevel en ramen. Het magazijn en de winkel bleven gespaard. Een mogelijke dader is nog altijd niet gevonden.

Een zwartgeblakerde auto, een grote afgebrande trailer en allerlei verloren spullen op het terrein worden de komende tijd opgeruimd. Ondertussen wordt ook een nieuwe lading nieuwe spullen voor in de winkel verwerkt in het magazijn.

Binnen wordt er ingericht. "De bank moet even in die hoek, dan kan je daar een zitje maken", zegt eigenaresse Grietje Boer tegen een medewerker die met een bankstel naar binnen loopt.

'Blij dat we weer open zijn'

"We zijn heel blij dat we weer open zijn", lacht ze. "Vanaf gisteren hebben we weer elektriciteit en zijn we weer open zoals we dat waren." Boer noemt het een 'geluk bij een ongeluk' dat het magazijn en de winkel niet verwoest zijn. "Toen ik hier die nacht stond was ik bang dat alles eraan zou gaan. Maar dat viel gelukkig mee."

Het contrast tussen de zwartgeblakerde buitenkant en de ingerichte winkel is volgens Boer groot. "Het is nog steeds een trieste aanblik zo. We zijn begonnen met opruimen, de ingang naar de roldeur is weer vrijgemaakt. De eerste spullen komen weer binnen. We hebben veel te doen maar gaan vol goede moed weer verder."