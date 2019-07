NAM: Gasproductie uit kleine velden neemt af

Strafrechtelijk onderzoek naar versnelde gaswinning kleine velden

Hoe groot is de kans op aardbevingen bij kleine gasvelden?

Minister Wiebes: Beëindiging gaswinning Groningen leidt niet tot hogere productie kleine gasvelden

Het bedrijf in Assen schrijft dat de gaswinning uit kleine velden al sinds begin deze eeuw afneemt en dat ook zal blijven doen. "Daarnaast worden er door de NAM geen nieuwe velden via bestaande gasputten aangeboord."Volgens de NAM is het dan ook niet waar dat de afnemende gasproductie uit het Groningen-veld opgevangen wordt met extra gas uit de kleine velden. "Kleine velden zijn beperkte gasvoorraden in vergelijking met het immense Groningen-gasveld. In de bestaande kleine gasvelden zit tientallen tot honderden malen minder gas. Het gas kent bovendien een andere samenstelling dan het Groninger gas."Volgens de NAM zijn de laatste vier jaar wel winningsplannen aangepast. In die plannen staat beschreven hoelang en hoeveel gas gewonnen kan worden uit de gasvelden. "In die winningsplannen zijn alle gegevens geactualiseerd op basis van de nieuwste inzichten", schrijft het bedrijf. Dat gaat dan onder meer over bodemdaling en seismiciteit, maar ook over productietempo en -hoeveelheden.Die aanpassingen aan zo'n winningsplan hebben volgens de NAM alleen betrekking op het specifieke gasveld en staan (dus) los van de productie uit het Groningen-gasveld.