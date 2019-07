Autozaak in Meppel 'misbruikt' door Marktplaats-oplichters

"Huilende mensen krijg ik aan de lijn, dit moet stoppen", zegt eigenaar Fares Hajweis. "Mensen hebben geld overgemaakt, maar ontdekken dan later, als ze ons bellen, dat ze opgelicht zijn."Het is het tweede Drentse autobedrijf al, dat door malafide handelaren op Marktplaats 'misbruikt' wordt. Eerder deze week maakte het Hoogeveense autobedrijf Otten al melding van oplichting via Marktplaats. Nu is het Meppeler bedrijf de dupe.De werkwijze is elke keer hetzelfde. "Ze doen zich voor als verkoper van Volkswagen Polo's, Audi's en Peugeots, onder onze naam. Terwijl we alleen maar in BMW's handelen. Maar ze zetten zogenaamd die occasions op Marktplaats te koop voor bedragen tussen de 4000 tot 8000 euro. En als er dan een deal is, vragen ze eerst 25 procent aanbetaling van de aankoopwaarde", vertelt Hajweis. "Maar daarna vragen ze via whatsapp nog een keer een aanbetaling. Ineens moet je 50 procent betalen."Mensen voelen dan pas nattigheid. Als ze dan het 06-nummer bellen wat bij de advertentie staat, wordt er niet opgenomen. Ook wordt er via whatsapp niet meer gereageerd. Vervolgens probeert de koper het via Autohuis Meppel, wat als bedrijfsnaam bij de advertentie staat. "En via Google komen ze bij ons terecht, op ons vaste telefoonnummer. Wij wisten van niks. Dan voel je je wel heel naar als je die mensen moet vertellen dat ze slachtoffer zijn van oplichting", zegt Hajweis.Gisteren kreeg het autobedrijf tientallen telefoontjes binnen van gedupeerden. "Het vervelende is ook nog, dat er een foto van een van onze medewerkers aan het whatsapp-nummer gelinkt is. Die foto is van onze website gehaald."Hajweis heeft inmiddels contact gezocht met Marktplaats, en gezegd dat het zaakje stinkt en de advertenties eraf gehaald moeten worden. Dat zet geen zoden aan de dijk. "Zodra er twee verwijderd zijn, komen er vier voor terug, dus dat schiet niet op", aldus de Meppeler autodealer.Hajweis wil zo snel mogelijk actie van de politie, maar dat schiet volgens hem niet echt op. "Ik kan pas dinsdag aangifte doen, op de politiepost in Beilen. Alsof dit geen haast heeft. Ik betaal genoeg belasting, maar kennelijk niet voor dat soort dingen. Ik wil hier vanaf, en die oplichters moeten zo snel mogelijk gepakt worden. Mensen worden voor duizenden euro's opgelicht, en wij lijden hierdoor imagoschade. Ik heb er veel nawerk aan, dit moet stoppen", aldus Hajweis.Volgens Hajweis moeten autokopers op Marktplaats zelf ook goed opletten. "Het gaat om tweedehands auto's uit 2013 en 2014, met weinig kilometers op de teller. Als die te koop staan voor 7000 tot 8000 euro, is dat wel erg goedkoop. Dat moet je al aan het denken zetten."RTV Drenthe heeft geprobeerd contact te zoeken met het telefoonnummer uit de Marktplaats-advertenties. Maar het nummer is niet meer in gebruik.De politie kan niet zeggen hoeveel bedrijven en mensen in Drenthe inmiddels gedupeerd zijn door de malafide Marktplaatsverkopers. "We zoeken dat nog uit."