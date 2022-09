Vertragingen brengen motorrijlessers in de problemen

De wachtlijsten bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) brengen motorrijscholen en hun klanten in de problemen. Een rondgang langs Drentse rijscholen leert dat vooral de praktijkexamens voor de motor en de aanhanger onder druk staan. Sommige rijscholen nemen daarom geen klanten aan of pas nadat zij eerst hun theorie-examen hebben gehaald.

De problemen zijn het duidelijkst bij de motorrijexamens. Voor je motorrijbewijs moet je twee examens halen, voertuigbeheersing en verkeersdeelname. Nadat een leerling het examen voertuigbeheersing heeft gehaald, heeft hij of zij een jaar om ook het examen voor verkeersdeelname met goed gevolg af te leggen. "We hebben het laatst al meegemaakt dat iemand z'n verkeersexamen niet gehaald had. En daarna konden we geen verkeersexamen krijgen voordat de voertuigbeheersing was verlopen. Die leerling moest dus beide examens opnieuw doen", schetst instructeur Wiebe van den Broek van Rijschool Noord de situatie.