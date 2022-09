Recreanten camping Meerzicht strijden landelijk voor rechten huurders

Wat begon als een verzet tegen de huuropzegging op camping Meerzicht in het Noord-Drentse Matsloot, is uitgegroeid tot een landelijke actie. Recreanten komen steeds meer op voor hun rechten en waken voor de teloorgang van kostbare natuur. Parkbelangen Leekstermeer neemt hierin het voortouw.

Vorig jaar december kregen Eric Veenstra en Daniella van Gennip te horen dat hun verblijf op camping Meerzicht eindig is. Op 1 januari 2023 moeten ze officieel weg zijn, maar momenteel peinzen ze nog niet eens over een vertrek. "We hebben het al eerder tegen jullie gezegd: wij blijven."

Schrijnend

De recreanten van Meerzicht namen een advocaat in de arm om hun opzegging aan te vechten. Inmiddels zijn er voorzichtige gesprekken met de nieuwe eigenaar (EuroParcs) om te kijken of de recreanten tóch kunnen blijven. "Het zijn verkennende gesprekken", benadrukt Van Gennip. "Maar je ziet dat de houding van EuroParcs al wel iets draait."

Samen met de SP is Parkbelangen Leekstermeer (de vereniging van de recreanten op Meerzicht, red.) een landelijke actie begonnen. "Naar aanleiding van een meldpunt dat we op 11 juni in het leven riepen", zegt Veenstra. "We kregen daar meer dan tweehonderd meldingen op binnen, met soms schrijnende verhalen."

Manifest voor meer rechten

Zo zouden er volgens Veenstra verhalen binnenkomen van recreanten die te horen krijgen dat ze binnen een maand hun camping moeten verlaten. "Intimidatie, natuurdelicten, het komt allemaal voorbij. Mensen raken er van in de war."

Daarnaast verdedigen veel recreanten zich niet of nauwelijks. "Omdat je momenteel volgens de wet geen poot hebt om op te staan. De grond is namelijk niet van de recreant. Landelijk pleiten we nu voor meer rechten voor recreanten. Daarom hebben we een manifest opgesteld."

Onder de aandacht

Dat manifest biedt Van Gennip komende week in Den Haag aan. "Daarnaast komt er een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden. Daarin kaarten wij de massale opkoop van parken door investeerders aan. Den Haag krijgt het zeker onder de aandacht."