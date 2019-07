Advocate Liesbeth Zegveld niet vervolgd vanwege uitspraken over mariniers bij De Punt

Een groep van 57 (ex-)mariniers had aangifte tegen Zegveld gedaan wegens smaad, laster en belediging. Zij zei namens nabestaanden van twee doodgeschoten Molukse treinkapers, dat hun familieleden tijdens de bevrijdingsactie zonder noodzaak zijn gedood en dat de mariniers daarbij in strijd met de geweldsinstructie hebben gehandeld. Zegveld uitte dat standpunt niet alleen in de rechtszaal maar ook in de media.De mariniers vonden dat de omgekeerde wereld: "Toen ik over de rechtszaak en de eis tot schadevergoeding hoorde, dacht ik: ’Hoe haal je het in je hoofd?’ Die mensen waren daders, terroristen", zei een van hen vorig jaar in De Telegraaf. Ze voelden zich aangetast in hun eer en goede naam. Maar volgens het OM is daarvan geen sprake, omdat Zegveld de - weliswaar mogelijk beledigende - uitlatingen heeft gedaan tijdens de uitoefening van haar beroep.