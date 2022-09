Aanleg pumptrackbaan Meppel gewoon begonnen na gesprek met buurt

"Er is veel te doen geweest om de pumptrack", zegt de nieuwe wethouder Klaas de Vries. Hij is blij dat de aanleg alsnog zonder tegenstand kon beginnen. "Ik vind het fijn dat we dat nu achter ons kunnen laten en dat omwonenden de bereidheid laten zien om met ons mee te denken over de inrichting en het toekomstig gebruik van de baan. En dat we daarmee de droom van een aantal jonge initiatiefnemers werkelijkheid gaan maken. De komende tijd houden we nauw contact met de buurt om te zien hoe het gaat. Als we moeten bijsturen, dan doen we dat."