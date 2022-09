Langverwachte nieuwbouw Eext stap dichterbij: 'Er is bijna geen aanbod hier'

Lanjouw-Vedder

Daar willen de projectontwikkelaars van het Lanjouw-Vedder-terrein maar wat graag beginnen. Vier starterswoningen en twaalf woningen voor senioren moeten er komen op het stuk grond tussen de Stationsstraat en de Kampstraat. De oude bedrijfsgebouwen die er nu nog staan, worden gesloopt.

Vijf jaar geleden zijn zij begonnen met het maken van de plannen. Tijdens de bijeenkomst in Café Homan verwijt een van hen de gemeente dat er te traag wordt gehandeld. Diezelfde kritiek uitte de Commissie Dorpsbelangen Eext afgelopen mei in een brief ook al richting Aa en Hunze.

'Snelheid erin houden'

Wethouder Ivo Berghuis (Gemeentebelangen Aa en Hunze) snapt de frustraties uit Eext over het lange wachten wel. "Alleen wil je liever ook niet niet dat plannen uiteindelijk door de Raad van State worden afgeschoten, dus in die zin moet je zorgvuldig zijn. Maar we willen wel gewoon de snelheid daarin proberen te houden, dat vinden we belangrijk."

Of dat lukt in Eext, is nog de vraag. Het plan ligt nu voor iedereen zes weken lang ter inzage. Wie op- of aanmerkingen heeft, kan die de komende tijd insturen. Daarna zal de gemeenteraad moeten beslissen of het plan wel of niet kan doorgaan, waarna die beslissing weer zes weken lang aangevochten kan worden.

Kritiek

Het zal dus nog wel even duren voordat bij het Lanjouw/Vedder-project een schop de grond in kan. Ook omdat er nog steeds kritiek is op de plannen. Meerdere omwonenden vragen zich af of er wel genoeg parkeerruimte rondom de nieuwe woningen is.

Ze vrezen dat hun toekomstige buren langs de smalle Kampstraat gaan parkeren. En past het kleine appartementencomplex waarin een deel van de seniorenwoningen moet komen qua hoogte wel op die plek in het hart van het dorp?