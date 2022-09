Tienduizenden Drenten dreigen in de problemen te komen door hoge energierekening

Zo'n 60.000 Drenten komen mogelijk in de financiële problemen door de stijgende energieprijzen. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van onder meer het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het gaat om mensen die bij de 25 procent armste huishoudens horen en van wie het gasverbruik hoger is dan gemiddeld. Maandelijks hebben deze huishoudens minder dan 2.000 euro te besteden (zonder toeslagen). Ook zijn ze minstens 400 euro per maand kwijt aan hun energierekening.

Dat houdt in dat 20 procent van het inkomen opgaat aan de energierekeningen. Volgens een rapport van onderzoeksinstituut TNO van vorig jaar spreken we van 'energiearme huishoudens' als gemiddeld 13 tot 20 procent van de inkomsten uitgegeven worden aan energie.

Vertaald naar huishoudens gaat het in Drenthe om ruim 25.000 huishoudens, wat neerkomt op 11,6 procent van het totaal. Relatief gezien staat Borger-Odoorn bovenaan het lijstje. Daar loopt 15 procent van de huishoudens het risico om in acute geldnood te komen.

De meeste huishoudens die financiële problemen dreigen te krijgen komen in absolute zin uit de gemeente Emmen. Het gaat daar om 6.811 huishoudens, zo'n 14 procent. Na Emmen volgen Hoogeveen (2.781) en Assen (2.546). De gemeente met het laagste aantal huishoudens dat mogelijk in de problemen komt is Westerveld (1.083).

Geen geld om huis beter te isoleren

61 procent van de Emmenaren heeft ook niet de financiële middelen om significante verbeteringen aan te brengen aan hun huis. Denk bijvoorbeeld aan goede isolatie of het investeren in zonnepanelen of een warmtepomp. In Emmen gaat het in bijna twee derde van de gevallen om koopwoningen. Huishoudens die niet de middelen hebben voor zulke investeringen hebben in dit geval minder dan 10.000 euro vermogen. In Emmen gaat het in 39 procent van de gevallen om een huurwoning.

Binnen de gemeente Emmen zijn er ook grote verschillen als je kijkt naar de dorpen en de afzonderlijke wijken in de stad. Binnen de stad dreigt 19 procent van de huishoudens in de wijk Emmermeer in geldnood te komen, in Angelslo is dat 17 procent. De wijk met de minste dreigende energiearmoede is Rietlanden (4 procent).

Als je kijkt naar andere dorpen in de gemeente, zie je ook veel verschillen. In Veenoord dreigt zelfs een kwart van de inwoners in de laagste categorie inkomens in de financiële problemen te komen. Dat is ook het hoogste percentage van heel Drenthe. In Zwartemeer gaat het om een op de vijf, net als in Nieuw-Weerdinge.

Onderlinge verschillen in Assen

Ook in Assen zijn onderlinge verschillen. Waar Kloosterveen (2 procent) en Marsdijk (3 procent) relatief weinig energiearmoede kennen, geldt dat niet voor de wijken Lariks (15 procent) en Noorderpark (12 procent).

Het laagste percentage in Drenthe is in Eelderwolde. Daar komt 1 procent van de laagste inkomens mogelijk in de problemen door de hoge energieprijzen.

Energieplafond