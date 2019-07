Nieuwe natuurouders brengen natuur dichterbij

"Alle negen willen zich ervoor inzetten dat kinderen een stukje natuur meekrijgen", zegt Loof. "Hoe je dat precies doet, hoe je dat aanpakt, dat hebben ze geleerd tijdens de opleiding. Er zijn steeds meer naschoolse activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op IVN. Daarvoor hebben we onze vrijwilligers nodig. Met deze opleiding geven we ze een rugzakje om uit te putten."Berlinda Bork is een van de nieuwe natuurouders/jeugdbegeleiders. Ze is al vrijwilliger bij Natuurmonumenten, waar ze als educatief medewerker veel met kinderen werkt. "Ik vind het belangrijk dat kinderen de natuur beleven", zegt ze. Met alle liefde helpt ze mee bij activiteiten voor kinderen. "Ik kende wel een paar spelletjes, maar ik dacht 'er is vast meer te beleven'. De opleiding leerde me heel basale dingen over de natuur, maar bijvoorbeeld ook hoe je een spel voorbereidt. Het lesprogramma was heel breed en verrassend."Het studiegezelschap was heel gemêleerd, je hoeft geen verstand te hebben van de natuur om de opleiding te volgen. IVN Hoogeveen wil de opleiding nog een keer gaan geven. Houd daarvoor de website in de gaten.