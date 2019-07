Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Hieronder hebben we een greep uit de activiteiten voor je op een rijtje gezet.In Diever wordt zaterdag de jaarlijkse Oldtimerdag georganiseerd. Bezoekers kunnen vanaf 9 uur de oldtimers bekijken. Vanaf 11.30 uur rijden de trekkers rond. Een uur later volgen de oude brommers en motoren. Vanaf 13.30 uur rijden de auto’s door het dorp.Heeft u zin in een muzikaal feestje dan kunt u zaterdag naar Rolde. Tijdens Boet’n Pop is daar livemuziek uit de jaren ’60 tot en met ’90 te horen. Het festival voor het hele gezin begint rond 16.00 uur op de Grote Brink.Altijd al willen weten hoe drinkwater wordt gemaakt? Het antwoord krijg je op de WMD Waterdag. Zaterdag kun je de waterfabriek van de WMD bezoeken, normaal is deze fabriek niet toegankelijk voor bezoekers. Van 10.00 tot 16.00 uur kun je terecht in Hoogeveen bij de WMD aan De Vos van Steenwijklaan 71.FC Emmen-fans kunnen zondag terecht bij de Oude Meerdijk voor de Open Dag. Het programma begint om 11.00 uur met de presentatie van jeugdspelers. Daarna wordt de selectie gepresenteerd en is er onder meer nog een meet & greet. Om 14.30 uur speelt FC Emmen tegen Almere City. De entree is gratis.Net niet binnen de provinciegrenzen, maar wel een bijzonder gezicht is het Nationaal Kampioenschap Treintrekken in Stadskanaal op zondag. Sterke mannen en vrouwen steken de handen uit de mouwen om voor één keer het werk van de locomotief over te nemen bij Museumspoorlijn STAR.Wie een avondje lekker wil lachen kan in Ruinen terecht voor de première van het stuk. De voorstelling van Stichting Openluchtspel Ruinen wordt opgevoerd in openluchttheater De Baete in het dorp. Kun je zaterdagavond nou niet, dan kun je op 16, 18, 20, 23, 25 en 27 juli in de herkansing.Zowel op zaterdag als op zondag kunnen geïnteresseerden langsgaan bij imkers tijdens de Open Imkerijdagen.Onder meer in Assen, Emmen, Rolde, Ruinen en Yde. Op deze kaart kun je een locatie bij jou in de buurt zoeken.Dit weekend wordt het EK Springen voor de jeugd gehouden in Veeningen. Kun je er niet bij zijn of wil je de deur niet uit, dan kun je zondagmiddag vanaf 13.55 terecht op TV Drenthe. Wij zenden het EK live uit.