'Onbegrijpelijk dat niets over de jeugdzorgcrisis in de Miljoenennota staat'

Zo wordt geoordeeld dat kinderen in de knel juist slechter worden beschermd sinds in 2015 de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen is ingevoerd. Dat komt volgens de onderzoekers ook doordat het rijk de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in 2015 bij de gemeenten op het bordje gooide.

De universiteitsonderzoekers roepen de minister op tot 'urgente actie' om de zorg voor kwetsbare kinderen te verbeteren. "Een dergelijk vergaand ingrijpen in het familieleven door de overheid is, in het licht van mensenrechten, alleen te legitimeren wanneer het doel van deze inbreuk, het beschermen van de ontwikkeling van het kind, ook daadwerkelijk bereikt kan worden"

Bewuste keus kabinet?

De directeur van Zorgbelang Drenthe snapt daarom niet dat er niets over de jeugdzorg in de Miljoenennota staat. Hij vermoedt dat het onderwerp bewust is weggelaten, omdat het kabinet zijn handen vol is met het bestrijden van andere crisissen. "We hebben vertrouwenspersonen rondlopen in de jeugdzorg, hun constateringen blijven we in de brievenbussen van het ministerie en de Tweede Kamer stoppen."

Geen handtekening zorgakkoord