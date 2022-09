Kids First niet blij met gratis kinderopvang: 'Waar halen we de mensen vandaan?'

Ben Schnieders van kinderopvang Kids First is niet te spreken over de plannen van het kabinet om de kinderopvang grotendeels gratis te maken. Volgens Schnieders profiteren vooral de hogere inkomens. Ook vreest hij dat het personeelstekort dat er nu al is, nog erger wordt.

"Landelijk zoeken we nu zo'n 7000 nieuwe mensen, dat loopt op tot 30.000 met deze plannen", weet Schnieders. "Wij hebben nu zelf 35 vacatures open staan." Om nieuwe mensen te trekken heeft Kids First zelfs een verloting uitgeschreven onder nieuw personeel. "Daar hebben we een vakantie naar Curaçao verloot, dat leverde wel extra mensen op. Maar we hebben nog vacatures open staan."

"Op deze manier creëer je wachtlijsten", meent Schnieders. "Als je gratis kinderopvang wil, dan moet je het in kleinere stappen doen."

Minder toegankelijk en kwaliteitsverlies

Ook Esther Ottens van de kinderopvang vreest dat het niet mogelijk is om zoveel gratis plekken te creëren. "Hoe gaan we dit oplossen? Naast het aantal vacatures hebben we ook meer plaatsen nodig. Daar hebben we nieuwe locaties voor nodig? Waar gaan we uitbreiden? Van welk geld?"

Qua kosten voor de kinderopvang wordt de eigen bijdrage voor iedereen gelijkgetrokken. Hoge inkomens betalen nu 33 procent en lage inkomens betalen 4 procent, dat wordt straks voor iedereen 4 procent. De overheid vergoedt de resterende 96 procent voor iedereen.

Schnieders vreest ook, juist door het personeelstekort, kwaliteitsverlies in de opvang. "Landelijk worden er mensen gezocht en moeten er mensen opgeleid worden, maar dat opleiden kost geld. Die tijd hebben we niet."