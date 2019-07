Noodweer in Drenthe: straten in Assen blank, dak bezwijkt in Coevorden

In Assen was sprake van een wolkbreuk. Door het overvloedige water kwamen verschillende straten blank te staan. De pittige regenbui trekt langzaam weg naar het zuidoosten."Er komt enorm veel regen in korte tijd naar beneden", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga. "Verschillende buien zijn een beetje gaan samenklonteren en er zaten zelfs hagelstenen bij. Ik kan me heel goed voorstellen dat er op verschillende plekken in de provincie problemen zijn ontstaan."Bij koffiegroothandel Feyen in Coevorden is een groot deel van het dak ingestort door de druk van de regen. De Veiligheidsregio Drenthe meldt dat er geen werknemers worden vermist. Het ingestorte deel van 100 bij 100 meter betrof het magazijngedeelte.Alle werknemers hebben het pand in Coevorden verlaten en zijn naar huis gestuurd. Hoe groot de schade is, kan de woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe nog niet zeggen.