Meer campers verkocht in Drenthe

"Het is het ultieme gevoel van vrijheid" zegt Maletha Cosse-Ophof. "Zodra je instapt is de vakantie begonnen." Ze runt met haar man een bedrijf voor het organiseren van camper-reizen en het geven van camper-cursussen in Oude Weerdinge. Ze ziet dat veel nieuwelingen zich verkijken op de afmetingen van de camper. "Hij rijdt natuurlijk hetzelfde als een auto en je mag er even hard mee, maar een camper is niet gebouwd op 160 kilometer per uur." Ook dichtbij huis ziet ze praktische zaken waar nieuwelingen niet op letten, zoals het meepakken van stoepjes op rotondes en problemen met parkeren.Branchevereniging Bovag, die de verkopen van campers registreert, erkent dat er meer aandacht nodig is voor de veiligheid. "Uit Europese statistieken blijkt dat het ongevallenrisico met campers zeer klein is. Maar een rijvaardigheidstraining is voor veel bestuurders geen overbodige luxe. Op deze manier krijgt de bestuurder de eigenschappen van de camper optimaal onder de knie en leert men ook hoe te handelen in noodsituaties." De Bovag heeft ook een eigen cursus ontwikkeld voor de campergebruikers.De Europese Commissie maakt zich op voor nieuw Europees camperbeleid, zoals een verplichte crashtest voor campers.