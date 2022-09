Sporthal in Emmen opnieuw ingezet voor noodopvang 50 asielzoekers

Vijftig asielzoekers krijgen vanaf oktober drie maanden onderdak in een sporthal in de Emmer wijk Bargeres. De gemeente heeft de plek aangewezen als noodopvanglocatie.

Het is niet de eerste keer dat de sporthal aan de Calthornerbrink wordt ingezet als noodopvanglocatie. In de zomer gebeurde dit ook.

De gemeente schiet te hulp om de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Landelijk is afgesproken dat elke veiligheidsregio 450 vluchtelingen op moet vangen. De Drentse gemeenten moet hun steentje hierin bijdragen, zo hebben ze eerder afgesproken.