DTM-wagens pronken in hotellobby in Assen

Maar van de nood is een deugd gemaakt. En daar is de hotelbaas uiteindelijk maar wat trots op. "Ze moesten de wagens ergens kwijt. En nu staan ze binnen, prachtig gezicht." Zodra je de hotellobby binnenkomt, kom je oog in oog te staan met de Safety Car van DTM. "Daar gaat je hart als autoliefhebber echt wel snel van kloppen", straalt Rob van der Valk. "Een paar tonnetjes ben je zo kwijt."Voor dik een miljoen euro heeft Van der Valk nu aan speciale sportmodellen van Aston Martins in huis. "Behalve de Safety Car, hebben we nog de Medical Car en de Race Control Car, die staan een verdieping lager in de hal, en dan nog eentje gewoon in de garage. Da's eenzelfde Race Control Car. Maar ze zijn allemaal goed beveiligd."Hoe het zo gekomen is, dat Hotel Assen sinds gisteren al kan pronken met vier DTM-wagens in huis? "Het begon meer als een noodzakelijk kwaad. Ze moesten een paar van die auto's alvast in Assen kwijt, en toen kwam organisator Lee van Dam bij mij. Of ze bij ons in de garage mochten. Want er komen kennelijk altijd al wat auto's vooruit. Gaandeweg kwam het idee, om er twee beneden in de hal te zetten, die kunnen aan de zijkant er makkelijk in. En toen werd als grap gezegd, waarom niet eentje in de lobby?"Rob van der Valk riep meteen, dat gaat niet lukken. Want de hoteldraaideuren, daar ging de auto echt niet doorheen passen, dat wist hij welhaast zeker. "Ze riepen, dat zullen we nog wel eens zien, en ik wilde de uitdaging wel aan. En toen is het gelukt. Al was het centimeterwerk, met een hoop heen en weer steken. Het duurde even, maar zonder schade is ie door de chauffeur naar binnen gereden."De hotelbaas glundert als hij bij de auto's staat. "Ik ben een echte liefhebber, al moet je mij technisch niets vragen." Vanaf volgende week vrijdag zijn de DTM-races op het TT Circuit van Assen. Maar donderdagavond is er al een demonstratie op de Vaart in Assen, georganiseerd door allerlei organisaties in de stad.Volgens de Asser hotelbaas is de komst van het DTM-racecircus 'enorm waardevol' voor de stad, de hotels en de horeca. "En het mooie is, het blijft niet bij één keer, er is een overeenkomst voor drie jaar. Dat biedt dus ook kansen voor ons, als ondernemers om erop voort te borduren, met speciale acties."Van der Valk zit bijna vol, volgende week, ook met veel Duitsers, maar vooral ook met mensen die bij de organisatie horen. Hij hoopt dat de Duitse DTM-gekte ook op Nederland overslaat. "Ze zijn daar super-enthousiast over de Deutsche Tourwagen Weltmeisterschaft, hopelijk ontdekken ook de Nederlanders hoe speciaal deze toerwagens zijn."