Autoliefhebber (81) uit Borger is toe aan zijn 61e aanwinst

"Ik kan er ook niets aan doen. Ik vind auto's hartstikke mooi", zegt Timmermans over zijn indrukwekkende lijst met bolides. Sommige auto's heeft hij maar een paar maanden gehad. De langste was iets meer dan 2 jaar in zijn bezit.Zijn liefde voor auto's werd aangewakkerd door zijn vader. "Toen ik 13 jaar was, zat ik bij hem al achter het stuur van een vrachtwagen. Ik kon niet eens over het stuur heen kijken", herinnert Timmermans zich. "Mijn eerste eigen auto was een Fiatje 500. Die heb ik maar 14 dagen gehad."Alle merken zijn inmiddels de revue gepasseerd. Zijn mooiste was een Chevrolet Cruze. "Dat was een echte 'meneer auto'. Dus niet geschikt voor mij eigenlijk", vertelt Timmermans. "Die kwam een beetje duur over. Maar ze zijn allemaal tweedehands, dat scheelt."Het einde van de lange autoreeks van Timmermans is overigens in zicht. "Dit is de laatste, maar de allerlaatste komt nog. Ik heb al eentje op het oog."