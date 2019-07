PVV-raadslid Emmen stapt op na veroordeling valse aangifte

Storm zou vorig jaar meerdere malen telefonisch bedreigd zijn door een anonieme beller. Hij meldde dit bij de burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout. Die adviseerde hem aangifte te doen, maar volgens de rechter bevatten de verklaringen van Martijn Storm allerlei tegenstrijdigheden.Het raadslid zou zelf de keuze hebben gemaakt om zijn functie als raadslid neer te leggen, en niet onder druk zijn gezet, meldt Dagblad van het Noorden bij monde van fractieleider Edwin Rixtum. Omdat hij te beschadigd zou zijn door de affaire.Drents PVV-leider Nico Uppelschoten weet wel beter. "Het is mooi gezegd, maar de zaak is heel simpel. Het aanblijven van Storm bij de PVV in Emmen was onhoudbaar", aldus Uppelschoten. "Hij moest wel vertrekken. Dat is beleid bij de PVV. Met een veroordeling aan je broek, kun je niet blijven en kom je er ook niet in."Volgens Uppelschoten heeft Storm naast een werkstraf ook een voorwaardelijke veroordeling van een week celstraf gekregen. "Dat is een veroordeling, en dan krijg je geen Verklaring meer Omtrent Gedrag. Dat kan niet bij de PVV." Volgens Nico Uppelschoten weet Emmen, en dus fractieleider Edwin Rixtum dat ook."We hebben het er met Emmen over gehad, toen we ineens hoorden van de veroordeling. Niemand wist er ook van, dat hij voor de rechter moest komen. Toen bekend werd dat hij veroordeeld was, is gezegd, hier moet het dan eindigen. Dat is besproken met Emmen, met Rixtum."Drents PVV-voorman Uppelschoten vindt het 'wel zo prettig' dat PVV-raadslid Storm nu uit zichzelf besloten heeft ermee te stoppen. "Anders krijg je weer allerlei gedoe, om iemand uit de partij te zetten." En er is volgens Uppelschoten al genoeg 'gedoe' geweest bij de PVV-raadsfractie Emmen. "Niet zo fijn allemaal. Voor de verkiezingen hield ik eerlijk gezegd al een beetje mijn hart vast, toen ik deze karakters bij elkaar zag, bij het samenstellen van de kandidatenlijst. En helaas is mijn vrees uitgekomen", zegt Uppelschoten na een roerig jaar in Emmen.De driekoppige PVV-fractie, die in 2018 in Emmen begon, raakte eind vorig jaar al Tom Kuilder kwijt. Hij kreeg onenigheid met de andere twee, stapte na mislukte lijmpogingen uit de fractie, om zijn eigen partij te beginnen, Voor Emmen voor Nederland (VEVN). Storm is nu de tweede die bij de PVV vertrekt, maar dan helemaal van het politieke toneel.De opvolger bij de PVV in de gemeenteraad van Emmen wordt waarschijnlijk Bert Beuker uit Klazienaveen. PVV-Statenlid Sonja Kort is in principe eerstvolgende op de lijst. "Maar zij is ook de vrouw van fractievoorzitter Edwin Rixtum, en dat lijkt ons toch onwenselijk, een echtpaar dat de fractie vormt", aldus Uppelschoten.PVV-fractieleider Edwin Rixtum zelf is niet bereikbaar, en ook Martijn Storm reageert nergens op.