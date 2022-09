Noordenveld boos over schrappen buslijnen: 'Vind het heel ernstig'

Nieuwe dienstregelingen dreigen de dorpen Zuidvelde en Een af te sluiten van het openbaar vervoer. Als het aan de gemeenteraad van Noordenveld ligt, wordt daar een stokje voor gestoken. Zij nam vanavond een motie aan om bij het OV-bureau aan te dringen op een betere dienstregeling.

Directe aanleiding is de gewijzigde dienstregeling van 24 juni dit jaar, waarin de lijnen 84 en 109 vervallen. Voor Een en Zuidvelde betekent dat de bushaltes in de dorpen worden overgeslagen. Verder leidt de maatregel tot een verdere verschraling van het openbaar vervoer in Norg, waar voortaan nog één buslijn door het dorp voert.

'Heel ernstig'

Voor Christel Pijpker (PvdA/GroenLinks) is dat onbestaanbaar. Als inwoner van Een ziet ze hoe belangrijk de busverbinding in het dorp is. "Mijn dochters maken er allebei gebruik van. Zij moeten straks rekenen op twintig minuten extra fietstijd en zijn straks pas na anderhalf uur reizen in Groningen."

"Ik ben zelf in Langelo opgegroeid en weet hoe het is om weinig openbaar vervoer in het dorp te hebben", vervolgt Pijpker. "Maar straks is er in Een helemaal niets meer. Ik vind dat heel ernstig."

Via de media vernomen

Pijpker wijst erop dat studenten langer thuiswonen, vanwege de krapte op de woningmarkt. "En bij ons in het dorp zijn de laatste tijd meer jonge gezinnen komen wonen. Voor hen moet er gewoon een busverbinding zijn."

Wethouder Robert Meijer (VVD) geeft aan dat hij morgen een overleg met het OV-bureau heeft. "Want deze situatie bevreemdt mij. We hebben via de media vernomen dat deze bushaltes zouden vervallen, terwijl het goed gebruik is daar eerst de betrokkenen over te informeren. We gaan dus met deze motie aan de slag en zien het als een steun in de rug."

Investeer juist

De reden dat het OV-bureau de haltes schrapt, is omdat deze 'niet rendabel' zouden zijn. Bij Pijpker lopen de rillingen over haar rug bij het horen van die term. "Niet rendabel, dat is de boodschap die het platteland krijgt. Dat vind ik best ernstig. Het betekent wel gewoon dat het westelijke deel van onze gemeente geen openbaar vervoer meer heeft."