Armenië deelt erepenningen uit tijdens bezoek ambassadeurs aan Drents Museum

Tientallen ambassadeurs en diplomaten uit de hele wereld waren vandaag op bezoek in Drenthe. Op uitnodiging van de ambassade van Armenië kregen ze een rondleiding door het UNESCO Werelderfgoed in Frederiksoord en de tentoonstelling over Armenië van het Drents Museum in Assen.

De Armeense afvaardiging in Nederland organiseert al sinds de onafhankelijkheid van het land in 1991 een bijeenkomst voor ambtsgenoten. Het bezoek aan Drenthe heeft alles te maken met de tentoonstelling In de ban van de Ararat van het Drents Museum, waar verschillende kunstschatten te zien zijn uit de Armeense geschiedenis.

Verrassing voor Tupan

Bij de opening van de expositie, in mei dit jaar, was er hoog bezoek uit Armenië. Meerdere ministers en minister-president Nikol Pasjinian reisden toen naar Assen af. En ook vandaag liet het land uit de Kaukasus blijken hoeveel waarde er wordt gehecht aan de tentoonstelling in Drenthe. Museumdirecteur Harry Tupan werd verrast met een Armeense erepenning.

"Ik ben nog een beetje beduusd", zegt Tupan, die tot zijn eigen verrassing een gouden penning uitgereikt kreeg van het Armeense ministerie van Cultuur en Educatie. Hij kijkt glimlachend naar de oorkonde in Armeens schrift die bij de penning hoort. "Ik was echt erg verrast en schrok ook wel een beetje toen ik plots naar voren werd geroepen."