'Onvoldoende draagvlak' reden voor vertrek topvrouw Elker

Elker kwam in roerig vaarwater terecht met een reorganisatie, de sluiting van de jeugdgevangenis in Veenhuizen en allerlei huisvestingsvraagstukken. "Veldhuizen heeft geprobeerd om Elker door deze turbulente tijd heen te helpen. Zij heeft daarbij ervaren dat zij daarbij niet voldoende draagvlak heeft", zegt Greetje Timmerman, lid van de Raad van Toezicht, tegen RTV Noord "Daarom heeft ze besloten andere keuzes te maken en in het belang van de organisatie te stoppen. Dat is haar eigen besluit geweest, in afstemming met de Raad van Toezicht. Wij hebben met vele belangrijke partijen in de organisatie gesproken. Daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan."Volgens Timmerman was er met Veldhuizen een verschil over het tempo van de veranderingen binnen Elker. "Als er zoveel moet veranderen, dan kan dat niet allemaal tegelijk. Met welke dossiers beginnen we en in welk tempo ga je dat doen? Daar is wel verschil van inzicht over."De Raad van Toezicht wil zo snel mogelijk een opvolger voor Veldhuizen aantrekken. "Dat is in het belang van de organisatie", aldus Timmerman.