Tussen Assen en Groningen rijden momenteel geen treinen door een aanrijding, meldt de NS. De dienstregeling is de rest van de avond en de uren daarna verstoord.

Over de inzet van bussen is nog niks bekendgemaakt. Vanaf Assen is het nog wel mogelijk richting het zuiden te reizen, langs Beilen, Hoogeveen en Meppel.