Veel meer meldingen van mensenhandel in Drenthe

Dat blijkt uit het jaarrapport van de. De meeste meldingen gaan over seksuele uitbuiting, daarna volgt uitbuiting op het werk.Een van de meldingen gaat over een kwetsbare, jonge vrouw die door haar persoonlijk begeleider wordt gevraagd of de prostitutie niet iets voor haar is, zo is in het rapport te lezen. Ook kwamen meldingen binnen over jonge statushouders die zich mogelijk prostitueren.Nog een voorbeeld: een vrouw wordt onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald, komt in de seksindustrie terecht en wordt door een klant afgezet bij een politiebureau, om zo aan de uitbuiting te ontkomen.Dat er afgelopen jaar veel meer gevallen zijn gemeld dan het jaar ervoor, is niet gemakkelijk te verklaren, zo staat in het rapport. Want wanneer spreek je precies van mensenhandel? En ook kan het zo zijn dat er meer zaken worden gemeld, doordat mensen gevallen van uitbuiting beter herkennen en beter weten waar ze het kunnen melden.In het rapport wordt gesteld dat de daadwerkelijke omvang van mensenhandel in Drenthe nog groter moet zijn en dat de cijfers geen volledig beeld geven."Dat niet alles in beeld is, heeft verschillende redenen. Mensenhandel speelt zich veelal af in het verborgene waardoor het moeilijk te signaleren is. Daarnaast worden signalen niet altijd herkend als een signaal mensenhandel. Ook is de aanpak van mensenhandel en waar signalen gemeld kunnen worden niet bij iedereen bekend", zo is in het rapport te lezen.Sinds 2013 zetten de Drentse gemeenten samen in op de aanpak van mensenhandel. Er worden onder meer trainingen gegeven aan gemeentemedewerkers, om ze te leren hoe je mensenhandel kunt herkennen. Ook wordt voorlichting gegeven bij verschillende instanties.Vorige week kaartte de landelijke politiek het onderwerp mensenhandel nog aan. Het kabinet moet volgens SP, GroenLinks en de PvdA meer geld uittrekken in de strijd tegen mensenhandel. Het harder aanpakken hiervan maakt deel uit van het regeerakkoord. Maar volgens de linkse oppositiepartijen is er meer geld nodig om de ambities waar te maken.Ook werd vorige week bekend dat de jaarlijkse actievan radiozender 3FM dit jaar aandacht vraagt voor de slachtoffers van mensenhandel. In de week voor kerst loopt een aantal dj’s van Goes naar Groningen, om zoveel mogelijk geld in te zamelen.