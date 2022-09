Borger-Odoorn vangt extra vluchtelingen op nabij gemeentehuis

Het gaat hier om crisisnoodopvang, waar van 1 oktober 2022 tot en met januari 2023 gebruik van zal worden gemaakt. Burgemeester Jan Seton (CDA) wil zo de druk op buurgemeente Westerwolde verlichten. "In Borger-Odoorn zetten we sinds het vroege voorjaar al regelmatig diverse locaties in voor de opvang van vluchtelingen. De Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk in de units in Exloo verbleven, hebben een nieuwe woonplek gekregen in onze gemeente. De units kunnen we nu samen met de groepsaccommodatie op Camping Exloo inzetten voor vluchtelingen uit Ter Apel."