Vanavond documentaire over azc Oranje op TV Drenthe

Juist die weerstand zorgde ervoor dat de mensen uit het dorp bereid waren om mee te werken aan de documentaire. "Men dacht de camera die we bij ons hadden te kunnen gebruiken als een soort spreekbuis, dus dat gaf wel een zekere openheid", vertelt Francken. Later, toen duidelijk werd dat die weerstand bij veel dorpelingen begon te transformeren in goodwill richting de asielzoekers, wilden die mensen niet meer voor Francken zijn camera verschijnen.

Toch is de 'zeer plezierige kennismaking met Drenthe en de Oranjenaren' Francken het meest bijgebleven van de hele ervaring. Hij noemt met name Jan Voortman, een ondernemer uit het dorp die een grote rol heeft gespeeld in 'het succes van het hele asielexperiment'.

"Het is op dit moment denk ik wel interessant voor gemeentebesturen om te zien dat het zich ook op een hele soepele manier kan gaan ontwikkelen. Het is logisch dat er in het begin grote weerstand is, maar als je kijkt hoe het vaak uitpakt, en Oranje is daar niet het enige voorbeeld van, dan hoeven we er niet zo gespannen over te zijn."