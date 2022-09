Beroemde bodem onder Peelo is nu een aardkundig monument

De bodem onder Peelo is is sinds vandaag een officieel aardkundig monument. Een speciale zandloper met daarin het zand dat onder de wijk ligt, is middenin de Asser woonwijk onthuld.

Dat Peelo wereldberoemd is, weten veel Drenten waarschijnlijk niet. Toch is de naam ´Peelo´ onder wetenschappers bekend vanwege een bijzondere grondlaag van fijn zand met daarin glinsterende stukjes. De bodemlaag is meer dan 400 duizend jaar geleden ontstaan. Na ontdekking ervan in 1973 kreeg het de naam Formatie van Peelo, maar het wordt ook wel Peelo-zand genoemd.

"Het is vooral beroemd omdat het heel karakteristiek zand is. Het is fijn, wit en er zitten glimmertjes in. Het komt in heel Noord-Nederland voor, maar is hier in Peelo voor het eerst ontdekt. Geologen kwamen er bij de aanleg van een nieuwe sluis achter dat dit zand anders was dan het zand dat we kenden. Daarom kreeg het de naam Peelo-zand", legt Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe uit.

Aardkundig Monument

Om meer bekendheid aan de bijzondere bodem onder de woonwijk te geven, is een aardkundig monument ontworpen. Dit monument in de vorm van een zandloper staat middenin de wijk Peelo, in een parkje naast kindcentrum De Veldkei aan de Veenwalweg. Gedeputeerde Hans Kuipers en wethouder Bert Jan ten Oever onthulden het vanmiddag samen met een aantal basisschoolleerlingen.

"Ik woon al jaren in Assen, maar ik wist niet dat dit zand wereldberoemd is. En er zijn vast veel inwoners van Assen die dat ook niet weten. Het is toch fantastisch dat je in een wereldberoemde wijk woont of daar op school zit", vindt Ten Oever.