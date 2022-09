Drents Museum sluit aan bij Canon van Nederland

Het Drents Museum in Assen sluit zich aan bij het netwerk van de Canon van Nederland. Belangrijke museumstukken als de kano van Pesse en het meisje van Yde vertellen een deel van het verhaal dat aansluit bij de belangrijkste periodes uit de Nederlandse geschiedenis.

Het Drents Museum treedt vandaag toe tot het netwerk van musea en erfgoedinstellingen die samen de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht brengen. De samenwerking is een initiatief van het Nederland Openluchtmuseum in Arnhem, waar sinds 2017 een overzichtspresentatie te zien is van de canon.

De Canon van Nederland bestaat uit vijftig 'vensters' die samen het verhaal van Nederland moeten vertellen. Onder andere de Hanzesteden, Willem van Oranje en Srebrenica zijn opgenomen in de Canon. Het Drents Museum is de enige Drentse instelling die verbonden is aan het netwerk.

Sleutelstukken

De leden van het Canonnetwerk 'presenteren iconische sleutelstukken van de Canon in eigen context'. Het Drents Museum zoomt met de kano van Pesse, de oudste boot ter wereld, in op de eerste bewoners van Nederland. Uiteraard komen Drenthes bekendste grafmonumenten, de hunebedden, ook aan bod. Het oudste metaal van Nederland vertelt dat verhaal. Het gaat om twee koperen spiraaltjes die in 1927 werden gevonden in een hunebed, waarschijnlijk gaat het om sierraden.

Ook het venster De Romeinse Limes, over de tijd van het Romeinse Rijk, komt aan bod in het Drents Museum. De limes zijn de grenzen van het Romeinse Rijk bij de Rijn, maar de invloed van de Romeinen in Noord-Nederland wordt vertelt aan de hand van het geofferde meisje van Yde.

De invloed van Karel de Grote op Nederland wordt aan de hand van de Roswinkelse muntenschat uit de negende eeuw. Ruim zeven eeuwen worden er overbrugd voor het volgende venster. Met munten die uit een Arnhemse kerk werden geplunderd tijdens de beeldenstorm wordt de Tachtigjarige Oorlog belicht, de muntenschat dook in 1928 op in Zuidlaren.