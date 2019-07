Steeds meer visstroperij in grensstreek

Het aantal gevallen van visstroperij neemt steeds meer toe, vooral in de grensstreek. In Drenthe is het met name raak in de omgeving van Emmen, Schoonebeek en Nieuw-Weerdinge.

Directeur Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen Drenthe heeft geen idee waar die stijgende tendens vandaan komt. "Je ziet het eigenlijk in heel Nederland. En ook niet alleen in de grensstreek, maar ook in het midden van het land." De stroperij tegengaan is erg lastig, volgens Mensinga.Afgelopen week werd in wateren rond Ter Apel en Nieuwe Statenzijl in Groningen een grote controle gehouden . Controleurs troffen er Oost-Europeanen aan die het hadden gemunt op paling en snoekbaars.Vrijwilligers van Sportvisserij Groningen en Drenthe houden de controles. "Soms is dat ook te gevaarlijk, als het bijvoorbeeld om een grotere groep gaat. Dan durf ik daar geen boa's op af te sturen. Dan moet je er echt politie bij hebben."Dagelijks zijn er wel mensen op pad om te controleren en soms worden grootscheepse controles gehouden, zoals afgelopen week in de provincie Groningen.Mensinga benadrukt wel dat het overgrote deel van de mensen die worden gecontroleerd, de papieren wel goed voor elkaar hebben. "Maar er is een categorie die het niet zo nauw neemt met de regels. Die nemen dus de vis mee. Maar je hebt ook mensen die vuurtjes stoken of afval achterlaten. Dan vind je bijvoorbeeld bierblikjes met Poolse emblemen."Sportvisserij Groningen Drenthe is de overkoepelende organisatie van 160 hengelsportverenigingen. Er zijn zo'n 50.000 sportvissers bij aangesloten. De club heeft ook een speciaal meldpunt voor visstroperij