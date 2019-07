Tynaarlo in de ban van 'Asterix en Obelix'

Honderd vrijwilligers zijn inmiddels druk bezig om de rolprent te realiseren. Harry Martens is verantwoordelijk voor het script. Hij maakte vorig jaar al een film over Berend Botje. Martens zet Tynaarlo in zijn nieuwste project neer als een klein dorp dat moet opboksen tegen de grote buren als Vries en Zuidlaren. Een Drentse versie van de Galliërs, die in de verhalen van Asterix en Obelix weerstand bieden aan de Romeinse invasie.Vandaag is de tweede draaidag in Tynaarlo. Mannen met pruiken en kleurrijke outfits verschijnen op de set. Zelfs de burgemeester van Tynaarlo, Marcel Thijsen, heeft een rol. En niet de minste; hij kruipt in de huid van de Romeinse leider Julius Caesar. "In totaal filmen we deze zomer zo'n vier zaterdagen", vertelt regisseur Martens. "En dan gaan we de hele winter monteren. Daar zijn we wel 30 zondagen achter elkaar mee bezig.""Het gaat allemaal lukken, geweldig", constateert cameraman Ludolf Sijbring tevreden. "Vaak komt het er ook nog in één keer op. Ik werk met meerdere camera's, dus er is altijd wel één beeld goed. Thuis plak ik het allemaal aan elkaar.""Het hele dorp doet mee", geniet Harrie Hadders van de Stichting Tynaarlo 1200 jaar. "De vrouwen maken alle kleding, ze zijn al weken aan het naaien. En de mannen hebben een schild in elkaar getimmerd en zorgen voor een kar. Dit is echt een film vóór en dóór de mensen uit Tynaarlo."Tynaarlo viert in 2020 volgens Hadders een jaar lang feest. "Maar in de laatste week van augustus hebben we een speciale feestweek, waarin ook de film vertoond wordt."