Met de trein reizen van Emmen naar Rheine kan in 2025

De spoorlijn, het geld en het werk

Het grootste deel van het geld is er al: 29 miljoen euro van de Bondsregering in Berlijn en deelstaatregering Nedersaksen ligt op de plank. Dat geld is voor het stuk spoor van Neuenhaus tot aan de Euroterminal in Coevorden. Een stuk met nu nog een lage snelheid vanwege de vele onbewaakte overwegen, handwissels en alleen de noodzakelijke beveiliging.

Dan is er nog een bijzonder stukje spoor van de Euroterminal naar de aansluiting op het hoofdspoor vlak bij Coevorden. Dat is van de Bentheimer Eisenbahn. Inclusief een monumentale spoorbrug over het Coevorder kanaal. Die brug kan waarschijnlijk gerestaureerd worden. De lokale overheden aan Duitse kant, de gemeente Coevorden en de provincie moeten samen nog 6 miljoen euro weten te vinden voor dat stuk.

Het laatste stuk naar het station Coevorden is financieel weer dichtgetimmerd. 10 miljoen euro stelt staatssecretaris Vivianne Heijen beschikbaar en daarmee kan het de beveiliging worden aangepast en een extra perron in Coevorden worden gebouwd voor de Duitse treinen. Nu nog twee of drie treinen extra erbij kopen en je kunt aan de slag. De Bentheimer Eisenbahn kan naar eigen zeggen niet wachten om naar Nederland te gaan rijden. In de aanbesteding Bad Bentheim - Neuenhaus staat nadrukkelijk de mogelijkheid de lijn door te trekken.

En door naar Emmen?