Bakker terug op trainingsveld bij FC Emmen

Nick Bakker en FC Emmen zijn er nog niet uit

​Nick Bakker: Ik vind dat ik niet meer onder contract sta bij FC Emmen

FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers laat weten dat de aanwezigheid van Bakker niet betekent dat alle kou uit de lucht is. "We zijn met elkaar in gesprek", aldus Lubbers.Bakker ontbrak sinds 30 juni omdat hij vond (en vindt) dat hij zijn contract bij FC Emmen had uitgediend. FC Emmen is van mening dat het contract van Bakker nog een jaar doorloopt omdat de Groninger is vergeten voor 15 mei zijn contract op te zeggen per aangetekende brief.