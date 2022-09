Armoedeval dreigt voor chronisch zieke Assenaar ondanks prijsplafond

Niet alle Drenten zijn uit de brand geholpen met het prijsplafond voor energie. Voor hele groepen mensen is de regeling die het kabinet in het leven roept om huishoudens te compenseren voor de hoge energieprijzen onvoldoende. Sterker nog, het pakt voor hen soms zelfs slechter uit dan zonder prijsplafond.

"Ik zit klem. Ze schieten nu met hagel met de regeling die ze hebben bedacht, waardoor sommige mensen die geen compensatie nodig hebben dat wel krijgen en mensen die het hard nodig hebben buiten de boot vallen", zegt Harry Haddering uit Assen. Hij is chronisch ziek en heeft daardoor een hoger energieverbruik.

"Vanwege spasticiteit dat ik heb door zuurstofgebrek bij de geboorte, moet ik stoken op 23 graden. Als ik dat niet doe, heb ik meer last van spasme. Ook heb ik een elektrische rolstoel, die iedere avond moet worden opgeladen. Heb ik een elektrische lift waarmee ik door de thuiszorg in en uit bed wordt getild. En ik heb een systeem dat ieder half uur een kant van het bed oppompt, zodat ik automatisch wordt gedraaid. Dat is om doorligplekken te voorkomen", aldus Haddering.