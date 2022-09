Bijeenkomst over de wolf in Westerveld zit vol: mogelijk tweede informatieavond

De bijeenkomst die de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe organiseren over de wolf op 3 oktober zit vol. In totaal waren er voor de eerste sessie zeventig plekken beschikbaar.

Uit signalen die RTV Drenthe heeft ontvangen van belangstellenden was het na een aantal uren al niet meer mogelijk om aan te melden. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er met een wachtlijst wordt gewerkt.

Vanwege de grote belangstelling wordt er gekeken of het mogelijk is om een tweede bijeenkomst te houden.

De reden voor de bijeenkomst is een brandbrief die de gemeente naar de provincie stuurde. In Westerveld zijn de laatste tijd veel meldingen van aanvallen door wolven.

"Dit leidt tot onrust en verdriet en woede bij de houders van dieren in onze gemeente", liet het college eerder al weten. De provincie komt daarom tekst en uitleg geven. Het gesprek zal plaatsvinden in het gemeentehuis in Diever.